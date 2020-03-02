Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece, kent merkezindeki Ahmet Kabaklı Bulvarı'nda meydana geldi. S.T.'nin kullandığı 21 EF 699 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-03-02 09:23:20
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