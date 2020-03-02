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Elazığ'da 17 yılda 13 baraj yapıldı

İHA

Elazığ'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda 13 baraj yapımı, 8 sulama tesisi ve 45 derenin ıslahının yapıldığı bildirildi.

Elazığ'da 17 yılda 13 baraj yapıldı

Elazığ'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda 13 baraj yapımı, 8 sulama tesisi ve 45 derenin ıslahının yapıldığı bildirildi.
DSİ Genel Müdürlüğü'nün Elazığ’a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme, kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği aktarıldı. Kentte son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtilirken, tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü olduğu kaydedildi. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana geldiği ve bu artışın il geneli ile civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansıdığı ifade edildi.
DSİ'den yapılan açıklamada," Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır.Genel Müdürlüğümüz tarafından son 17 yılda kente çok önemli yatırımlar yapıldı. Elazığ’da 13 baraj inşa edildi. 8 sulama tesisini tamamlanarak toplamda 66 bin 300 dekar arazi sulamaya açıldı. Böylece çiftçilere yıllık 37 milyon TL zirai gelir artışı sağladı. 45 derenin ıslahını tamamlandı"denildi.

3 baraj ile 1 göletin yapımı sürüyor
Açıklamanın devamında," Hamzabey Barajı ile Elazığ’ın içmesuyu meselesini kökünden çözecek. Barajın temelden yüksekliği 70 metredir. Baraj, Elazığ ili, Palu ve Kovancılar ilçeleri ile Akçakiraz, Yazıkonak, Yurtbaşı, Mollakendi Beldeleri ve Şahinkaya, Sarıçubuk köylerinin uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacaktır.Hasretle beklenen ve 43,90 milyon metre küp su biriktirme hacimli Kanatlı Barajı’ nın inşaatında yüzde 95 ilerleme sağlandı. Baraj ile Demirci ve Kuşçu ovalarında 70 bin 920 dekar araziyi modern sulama sistemleriyle sulanacaktır. Sulama tesisinin inşaatı da tamamlanmak üzere olup işte yüzde 98 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Diğer taraftan şu anda 3 baraj ile 1 göletin yapım çalışmaları devam etmektedir.İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle de 239 bin 470 dekar arazi sulamaya açılacaktır. İnşaatı devam eden ve 146 bin 560 dekar araziyi sulayacak Uluova Sulaması 1. kısım işinde de yüzde 12 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Elazığ il merkezi, Palu ve Kovancılar ilçeleri, Akçakiraz, Mollakendi, Yurtbaşı, Yazıkonak Beldelerinin içmesuyu ihtiyaçlarını karşılayacak olan 4 adet içmesuyu tesisi ile toplamda 700 bin kişi için yılda 34,73 milyon metre küp yıl içmesuyu temin edilecektir. Son 17 yılda Elazığ ve ilçelerinde inşa edilen 45 adet taşkın koruma tesisi ile Elazığ şehir merkezi, 3 İlçe merkezi, 40 yerleşim yeri 3 bin 410 dekar araziyi taşkın zararlarından korunmuştur. 7 adet taşkın koruma tesisi için çalışmalar devam ediyor.Elazığ Merkez Gümüşkavak Mahallesi Taşkın Koruma Projesi 1. kısım inşaatı işi tamamlanmış olup işte 1 il merkezi taşkın zararlarından korunmuştur"ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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