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Elazığ'da depremin izleri siliniyor

DHA

Elazığ'da depremin izleri siliniyor


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin izleri siliniyor. Depremzede aileler için kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak amacıyla AFAD tarafından 4 bin 806 konteynerin kurulumu bitme aşamasına geldi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, altyapı hizmetleri tamamlandığını belirttiği Aşağı Demirtaş'ta 1061 ailenin konteyner kente taşınarak daha konforlu ağırlayacaklarını söyledi. 
Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor. 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından AFAD ve Kızılay tarafından 1 Mart itibarıyla Elazığ'da depremzedelerin çadır, yatak, battaniye, konteyner, ısıtıcı gibi bir çok ihtiyacının giderilmesi için 352 milyon 401 bin lira harcama yapıldı. Depremzedeler için yürütülen sosyal çalışmalar kapsamında ise 107 bin kişiye psikososyal destek sağlandı.
Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan hasar tespitinin ardından risk oluşturan yapıların yıkım çalışmaları da sürüyor. Kentte yeni konutların inşasına başlanırken, konutlarına yerleşecekleri güne kadar AFAD tarafından kurulan konteyner kentlerine taşınmalar sürüyor. Aşağı Demirtaş'ta 1061 konteynerin yer aldığı alanda incelemede bulunan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, konteynerlerin kurulumlarının tamamlandığını ifade ederek, taşınma işlemenin ise devam ettiğini söyledi.
'HIZLICA VATANDAŞIMIZI BURAYA ALACAĞIZ'
Konteyner kentinin bulunduğu alanda alt yapı çalışmalarının bitirildiğini aktaran Vali Kaldırım, "Aşağı Demirtaş diye nitelendirdiğimiz Elazığspor tesislerinin yanında bulunan alanın altyapısını tamamladık. Etap etap vatandaşımıza açmaya başladık. Dün 10 vatandaşımızı aldık, bundan sonra hızlı bir şekilde vatandaşımızı buraya alacağız. Burada 1016 konteyner bulunuyor. Sosyal donatılarıyla, kitap kafesine kadar düşünülmüş bir mekan. Spor alanları, oyun alanları, oyun grupları çocuklarımızın özellikle sınava girecek çocuklarımızın ders çalışma mekanları, mescidi, kafesi, marketine kadar gerçekten iyi planlanmış" dedi.  
1 YILDA YENİ KONUTLARIN İNŞASI BİTECEK
Vali Kaldırım, depremzedeler için inşa edilen konutların tamamlanana kadar konteyner kentte barınacaklar için her türlü konforu sağladıklarını belirterek, şunları söyledi:
"İçinde her türlü donatının olduğu anasınıfının dahi olduğu güzel mekanı çok hızlı bir şekilde devreye aldık. Kurulumu tamamlanan Doğukent'te 900, Kırklar Mahallesi'nde ise 456 ailenin konteyner kente yerleşimler sürüyor. Vatandaşlarımızı bu tür daha denetimli, daha güvenli altyapısı daha iyi ve aile için daha yaşanabilir mekanlara almış olacağız. Zira içlerinde her türlü donatı var. Mutfağı, ıslak zeminleri, lavabosu, banyosu var. Sıcak suyu güneş enerjisi ile sağlıyoruz. Vatandaşımızın 1 yıla kadar kalabileceği geçici mekanlar burası. Buralarda vatandaşımızı daha konforlu şekilde ağırlayacağız. Bir yıl içinde de kalıcı konutları inşallah tamamlayıp vatandaşımızı konutlarına almayı planlıyoruz." 
Konteyner kente yerleşen depremzede Mehmet Hanifi Öztürk, evinin depremde ağır hasar gördüğünü belirterek, "Allah razı olsun devletimizden. Devletimiz bize Aşağı Demirtaş'ta konteyner verdi. Burada ikamet edeceğiz. Rabbim kimseyi devletsiz bırakmasın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-03-03 09:32:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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