Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da kimliği belirsiz kişi, yolda yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaraladıktan sonra kendi arkadaşı M.E.'yi dövüp, olay yerinden kaçtı. Kadına saldırı anı, güvenlik kamerasına yansırken, polis, eşkali belirlenen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, pazar günü, kent merkezindeki Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, önce Bölge Sokak'ta yürüyen B.A. adlı kadına bıçaklı saldırıda bulundu. Şüpheli, B.A.'yı bıçakla yaraladıktan sonra başka sokakta karşılaştığı, kendi arkadaşı olduğu öğrenilen M.E.'yi döverek, olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, saldırıya uğrayan B.A. ile M.E.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü.

B.A.'nın saldırıya uğradığı an, güvenlik kamerasınca kaydedilirken, polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-03-03 10:18:25



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