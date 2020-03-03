Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (2)

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SALDIRGAN, SUÇ ORTAĞIYLA YAKALANDI

Elazığ'da, sokakta yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaralayıp, kendi arkadaşı M.E. adlı kadını döverek, kaçan O.B., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. O.B. ile birlikte suç ortağı olduğu belirtilen O.C., gözaltına alındı. O.B.'nin hakkındaki başka 'yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

O.C. ile O.B.'nin, kadınlara yaptığı saldırılarda cep telefonu, çeyrek altın ve kolye gasbettikleri ortaya çıktı. Emniyetteki sorguları tamamlanan O.C. ve O.B., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-03-03 12:36:36



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