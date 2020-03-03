Ligden çekilen Elazığspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuran ve ligden çekilen Elazığspor, yeni sezon için kendi tesislerinde çalışmalarına başladı.

24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen deprem felaketi sonrası tesisleri zarar gören ve Türkiye Futbol Federasyonu’nca ligden çekilme talebi kabul edilen Elazığspor, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor. Bordobeyazlı ekip hazırlıklar kapsamında, Elazığspor U17 ve U19 karmasıyla hazırlık maçı oynadı. Kulüp tesislerinde oynanan ilk hazırlık maçına Elazığspor A Takımı'nda yer alan Ali Karataş, Hebat Alan, Muhammed Düzgüner, Eren Çinkılınç, Hasan Ekici, Fırat Ergün, Muhammed Umut Akbulut, Cihan Canpolat, Ahmet Ormanoğlu, Selim Enes Özeren ve Cihan Aslan 11'yile çıktı. İlk yarısı 30 biten karşılaşmada Elazığspor A Takımı, U17 ve U19 karmasını 40’lık skorla mağlup etti.

Teknik Direktör Levent Eriş günün ikinci hazırlık maçında ligde şans verdiği oyuncuları sahaya sürdü. Bordobeyazlılar U17 ve U19 Karması karşısında Ahmet, Murathan, Ömer Aydemir, Onur Alsu, Ahmet Burak, Murat Ceylan, Kadir Bekmezci, Cengizhan, Kadir Taşoğlu, Muhamed İldiz ve Ömer Yıldız 11 ile mücadele etti. Ömer Yıldız’ın 3 gol kaydettiği maçı A Takım 70’lık skorla kazandı.

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