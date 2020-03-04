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Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İHA

Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.25'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 17 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

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