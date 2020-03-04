Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.25'te meydana geldi. Yerin 17.66 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Haber: ELAZIĞ,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Elazığ ELAZIĞ,(DHA)

2020-03-04 08:02:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.