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Elazığ’da 110 bin depremzedeye psikososyal destek

İHA

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar 110 bin yetiştin ve çocuğa psikososyal destek hizmeti verildi.

Elazığ’da 110 bin depremzedeye psikososyal destek

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar 110 bin yetiştin ve çocuğa psikososyal destek hizmeti verildi.
24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik deprem nedeniyle Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde AFAD’ın koordinasyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve beraberindeki 26 hizmet kurumu tarafından il genelinde konteyner ve çadır kentler başta olmak üzere diğer barınma alanlarında yaşayan, okullarda eğitim gören depremzedelere aralıksız psikososyal destek veriliyor. Yaraların sarılmaya devam ettiği Elazığ’da depremin ilk anından şimdiye kadar belirli programlar dahilinde grup ve birebir seanslar şeklinde bugüne kadar 110 bin depremzedeye psikososyal destek eğitimi verildi. Kent merkezi, ilçeler ve köyler de destek eğitimlerinin verilmesinin yanı sıra Öğretmenevinin önüne konuşlandırılan ‘Mobil Sosyal Hizmet Aracı’nda uzmanlar, depremzedeler ile birebir görüşerek bireysel danışmanlık görevini de yürütüyor.Öte yandan konteyner ve çadır kentte depremzedelere yönelik AFAD ve Türk Kızılayı da yaraların sarılması adına yoğun bir tempoda çalışmalarını yürütüyor.

"El ele vererek bu süreci normalleştirmeye doğru götürmek zorundayız"
Depremin ilk gününden bu güne kadar yaklaşık 110 bin kişiye psikososyal destek eğitiminin verildiğini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, “Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde 26 hizmet kurumunun grubundan biriyiz. Psikososyal Destek hizmeti (PSD) de bu plan kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na tevdi edilmiş resmi bir görevdir.24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen afetten günümüze kadar 110 bin civarında kişiyle birebir psikososyal destek amaçlı görüşme yapılmış. Bu görüşmelerin bir kısmı birden fazla görüşme ile bir kısmı da psikolojik ilk yardım veya psikososyal destek amaçlı bir tek görüşme ile uzmanların katkısıyla neticelendirilmiş. Terapileri ya da iyileştirme faaliyetleri kapsamında randevuları devam eden bir çok afetzede bulunuyor. Psikososyal destek ihtiyacı duyan bütün bireylerin il müdürlüğümüz bünyesinde bulunan klinik veya normal psikologların yanı sıra katkı sağlayan üniversite, sivil toplum kuruluşları ve Sağlık Bakanlığı personelinin PSD hizmetini gerekirse evlere kadar giderek verdiğini belirtmek istiyoruz. Hep beraber el ele vererek bu süreci normalleşmeye doğru götürmek zorunda olduğumuz bu süreci atlatacağız.Tekrar daha güzel günlere geçme noktasında gayret göstereceğiz. Bu noktada Türkiye Afet Müdahale Planı başında AFAD’ın bulunduğu diğer hizmet gruplarının ve çözüm destek ortaklarının ortaklaşa organize çalışmasıyla bu süreci güzel bir yere taşıyacağız” dedi.

"589 ekip sahada çalıştı"
Kurum bünyesinde şimdiye kadar sahada görev yapan uzman ve psikososyal destek hizmetleri verdikleri depremzedeler konusunda istatistiksel verileri paylaşan PSD Saha Koordinatörü Cemre Şeyma Kapu ise, “Bugüne kadar 10 bin 845 haneye ile görüşmelerimiz tamamlanmıştır. Bu hanelerde yaşayan 39 bin 559 kişiye piskososyal destek hizmetleri verdik. Yetişkinlere yönelik psiko eğitimler, bireysel danışmanlıklar, grup oturumlar ve psikolojik ilk yardımlar. Çocuklara ise hem sosyal iyileştirme etkinlikleri kapsamında yaptığımızı oyun odaklı terapiler hem de bireysel danışmalık destek hizmetleri verilmekte. Şuana kadar toplam 585 ekip olarak sahada çalıştık. 839 sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimci uzmanlarla beraber sahada çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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