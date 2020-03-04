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Bingöl'de DSİ 6 baraj ile 2 gölet yaptı

İHA

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda Bingöl'e 6 baraj, 2 gölet inşa edildiği, 6 sulama tesisinin tamamlanarak toplamda 51 bin 470 dekar arazinin sulamaya açıldığı bildirildi. Ayrıca, yapılan çalışmalarla çiftçilere yıllık 23 milyon TL zirai gelir artışı sağlandığı, 113 derenin de ıslahının tamamlandığı aktarıldı.

Bingöl'de DSİ 6 baraj ile 2 gölet yaptı

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda Bingöl’e 6 baraj, 2 gölet inşa edildiği, 6 sulama tesisinin tamamlanarak toplamda 51 bin 470 dekar arazinin sulamaya açıldığı bildirildi. Ayrıca, yapılan çalışmalarla çiftçilere yıllık 23 milyon TL zirai gelir artışı sağlandığı, 113 derenin de ıslahının tamamlandığı aktarıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nünü Bingöl’e yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği kaydedildi. Kentte son dönemde yapılan su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynandığı ifade edildi.
DSİ'den yapılan açıklamada;" Kurumumuz tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü olmuştur. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır.Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır"denildi.

6 baraj, 2 gölet yapıldı
Açıklamanın devamında," Genel Müdürlüğümüz tarafından son 17 yılda Bingöl’e 6 baraj, 2 gölet inşa ettik. 6 sulama tesisini tamamlayarak toplamda 51 bin 470 dekar arazi sulamaya açtık. Böylece çiftçilere yıllık 23 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 113 derenin ıslahını tamamladık.
Kiğı Barajı ve HES ‘i 2017 yılında hizmete aldık. Temelden 175 metre yükseklikte ve 508 milyon metre küp depolama hacmine sahip baraj ile 450 kWh enerji üretilmektedir.İnşaatı devam eden Yamaç Barajı’nın yüzde 47’sini tamamladık. Temelden 37 metre yükseklikte ve depolama hacmi 2.79 milyon metre küp olan baraj ile 9 bin 750 dekar münbit arazi sulanacaktır.Solhan Şimşirpınar Barajı ve Sulamasını hizmete aldık. Temelden 40 metre yüksekliğe sahip ve 2,14 milyon metre küp depolama hacmine sahip baraj ile 3.640 dekar alan cazibeli olarak sulanmaktadır. İnşaatı devam eden 6 adet sulama tesisi ile de toplam 50 bin 770 dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Böylece Bingöl’de tarımın gelişmesine büyük katkı sağlamış olacağız.Son 17 yılda inşa ettiğimiz 113 adet taşkın koruma tesisi ile 141 meskun mahal ile 97 bin 739 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. 1 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatı ve 1 adet taşkın koruma tesisinin de ihale çalışmaları devam etmektedir. Çapakçur Çayı Islahı ile Bingöl çok önemli bir mesire ve rekreasyon alanı kazandırıyoruz. Şehrin vitrini olacak proje de 2020 yılında 3,5 kilometre beton kanal imalatı, 2 köprü ve 11 ıslah sekisi yapılarak Bingöl şehir merkezi ve bin 17 dekar arazi taşkın zararlarından korunacaktır.Kürük kaynağından alınan suyun Bingöl şehir merkezine iletilmesi için gerekli olan 10.30 kilometre isale hattını inşa ettik. Ayrıca mevcut kaptaj ve su haznesi yapıları da yenilendi. Böylece Bingöl şehir merkezine yıllık 13 milyon metre küp içmesuyu temin edildi"ifadelerine yer verildi.

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