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Elazığ'da toplu taşıma araçları ilaçlandı

İHA

Elazığ'da toplu taşıma araçları salgın hastalık riskine karşı ilaçlandı.

Elazığ'da toplu taşıma araçları ilaçlandı

Elazığ'da toplu taşıma araçları salgın hastalık riskine karşı ilaçlandı.
Elazığ Belediyesi tarafından vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat edebilmeleri amacıyla toplu ulaşım araçlarında periyodik dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada,"Her gün binlerce kişi tarafından kullanılan toplu ulaşım araçlarında, solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşın titiz bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Toplam 102 toplu ulaşım aracında periyodik aralıklarla gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında, yolcu koltukları, camlar, havalandırma kapakları, tutunma yerleri ve zemin önce temizlendi, ardından da ilaçlandı"denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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