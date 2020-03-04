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İdlib şehidi Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı

DHA

İdlib şehidi Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun´un (26) bir süre önce amcasıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' sözleri duygulandırdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun´un, amcası tarafından bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Amcasının cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, amcanın 'Hatay'da sınırdasın, şehit olmayı düşünüyorsun' demesi üzerine şehit Coşkun, "Düşünüyorum değil, kalbime doğuyor" ifadesini kullandı. Coşkun ayrıca, "Şehitlik güzel bir mertebe, inşallah olurum" diye yaptığı konuşma da duygulandırdı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-03-04 20:46:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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