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Deprem bölgesi Elazığ’da 3 bin kişilik konteyner kentler hazır, 529 aile yerleşti Vali Çetin Oktay Kaldırım: "İlk etapta 3 bin kadar yerimiz var ama hızlı bir şekilde bunu 5 bine tamamlama imkanımız bulunuyor" "Şu anda aldığımız aile sayısı 529, talep geldikçe alıyoruz” “A’dan Z’ye ne ihtiyaç duyuluyorsa burada var”

İHA

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yapımları tamamlanan ve konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezlerinde yaklaşık 3 bin kişilik yer hazırlandı, şuana kadar ise 529 aile yerleşti. Vali Çetin Oktay Kaldırım, talep geldikçe aileleri yerleştirdiklerini belirterek, 3 bin kişilik yeri hızlı bir şekilde 5 bine tamamlama imkanları olduğunu söyledi.

Deprem bölgesi Elazığ’da 3 bin kişilik konteyner kentler hazır, 529 aile yerleşti Vali Çetin Oktay Kaldırım: "İlk etapta 3 bin kadar yerimiz var ama hızlı bir şekilde bunu 5 bine tamamlama imkanımız bulunuyor" "Şu anda aldığımız aile sayısı 529, talep geldikçe alıyoruz” “A’dan Z’ye ne ihtiyaç duyuluyorsa burada var”

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından yapımları tamamlanan ve konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezlerinde yaklaşık 3 bin kişilik yer hazırlandı, şuana kadar ise 529 aile yerleşti. Vali Çetin Oktay Kaldırım, talep geldikçe aileleri yerleştirdiklerini belirterek, 3 bin kişilik yeri hızlı bir şekilde 5 bine tamamlama imkanları olduğunu söyledi.
24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri zarar gören vatandaşlar, çadır kentlere, spor salonlarına ve geçici bakım merkezlerine yerleştirilmiş, diğer taraftan ise kentin 5 farklı noktasına konteyner kentlerin yapımı başlanmıştı. Geçici barınma merkezlerinden Doğukent’te 900, Kırklar Mahallesi’nde 456, Aşağı Demirtaş’ta bin 16 ve Sivrice ilçesinde 246 ailenin kalacağı konteyner kentlerden ev kuruldu. Depremde köylerde evleri ağır hasar aileler için de şuana kadar 137 konteyner ev teslimi yapıldı. Kurulumu tamamlanan konteyner kentlere şuana kadar 529 ailenin yerleştiğini ve talep üzerine yerleşmelerin devam ettiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, ilk etapta 3 bin konteyner kurduklarını ve 5 bine tamamlama imkanları olduğu bilgisini paylaştı.

“A’dan Z’ye ne ihtiyaç duyuluyorsa burada var”
Konteyner kentlerin rekor bir sürede tamamlandığına dikkat çeken Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Türkiye’de ve dünyada böyle bir örneği yok.İşe başlandıktan sonra 15 gün içerisinde tamamlandı. Özellikle Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu alanlar özellikle okula giden çocuklar ve öğrenciler düşünülerek planlandı. Buralarda sosyal donatı olarak anasınıfları var, kitap kafesi bile düşünüldü. Mescit, ders çalışma ve bunların dışında değişik faaliyetlerin aktivitelerin yapılabileceği alanlar var. Çocuk oyun alanları, spor alanları, güvenlik birimleri var. Şuanda psikososyal destek mobil olarak sağlanıyor. Sağlık ocağı işlevi görecek sağlık ünitesi var. A’dan Z’ye yani ne ihtiyaç duyuluyorsa burada var” dedi.

“Şuanda aldığımız aile sayısı 529”
İlk etapta 3 bin konteyner kurduklarını ve 5 bine tamamlamayı planladıklarını aktaran Vali Kaldırım, “ İlk etapta 3 bin kadar yerimiz var. Ama hızlı bir şekilde bunu 5 bine tamamlama imkanımız var. Şuanda aldığımız aile sayısı 529, talep geldikçe alıyoruz. Üzerimizde ciddi bir baskı yok. Ama planlamalarımızda ne kadar vatandaş talep ederse onu karşılayabileceğimiz ağır ve orta hasarlı önceliklendirmeye göre imkanımız var. Biz, onları daha konforlu mekanlara alıp burada hem daha güvenliği olan hem de sosyal donatılara imkanları olan geçici bir barınma merkezine yerleştirdik. Bir yıl bir ailenin, hayatını devam ettirebileceği genelde de şehir merkezinde planladığımız yer. Ulaşım sorunu olan yerlerde de belediyemiz yine ek ulaşım imkanları koyuyor. Dolayısıyla bu mekanlara bütün ağır hasarlı, orta hasarlılara da önceliklendirme yaptık” şeklinde konuştu.

"Öğrencilere, servis ve ücretsiz paso veriyoruz"
Konteyner kentlerde kalan öğrencilere yönelik çalışmaları hakkında da bilgi veren Kaldırım, "Burada kalan çocuklara dönük okul ihtiyaçları mutlaka var. En yakın okullara göre planlama yaptık ama onlara da seçenek sunduk. Yani belediye ve ile özel idaresi üzerinden bir servis imkanı sunuyoruz. Özel sektörden yine şoförler odası ile görüşme yaptık ve üçüncü seçenek olarak da bunların hepsini sağladıktan sonra aile öğrenciyi kendi imkanları ile taşımak isterse ona da maddi destek vereceğiz. Bir de liseye giden öğrencilere dönük yine belediye üzerinden ücretsiz taşıma paso veriyoruz. Onlar da taşınmış olacak. Bunlar gerçekten konfor olarak diğer barınma alanlarına göre daha iyi” diye konuştu.

Aileler yerleşmeye devam ediyor
Kırklar Mahallesi’ndeki çift katlı konteynere yeni taşınan depremzedelerden Ayşegül Kantarcıoğlu, “Elazığ’da deprem oldu evimiz yıkıldı. Daha sonra çadır kente geçtik. Şimdi çift katlı konteynerlere geldik” ifadelerini kullandı.
Konteynerlerin bulunduğu alan içerisindeki halı sahada arkadaşları ile futbol oynayarak güzel vakit geçirdiklerini dile getiren çocuklardan Yusuf Demirkol ise, “20 gün kadar geçici barınma alanlarından biri olan hastanede kaldık. Konteyner kent çalışmaları bittikten sonra da Kırklar Mahallesi’ndeki konteynerlere geldik ve burada kalıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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