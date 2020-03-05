(Görüntülü) Elazığ'da teröristlere ait doküman ve yaşam malzemesi ele geçti

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen iki katlı mağarada çok sayıda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Arıcak ilçesinde sürdürülen Şehit Jandarma Yüzbaşı Alim Yılmaz-23 Operasyonu kapsamında iki katlı bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 3 büyük ve 5 küçük bidon, 3 kitap, 4 örgütsel doküman, 1 leşker kıyafeti, 1 sırt çantası, 7 battaniye, 11 çift ayakkabı, 1 uyku tulumu, 1 tavla, 2 satranç, 200 büyük pil, çok sayıda muhtelif ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ

2020-03-05 12:06:36



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