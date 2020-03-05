Başkan Şerifoğulları:"Bu hadsizlik açıkça devlete ve millete ihanettir"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a tepki gösteren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları," Tam da milli birlik ve beraberliğimizi en güçlü şekilde yansıtmamız gereken bir dönemde yapılan bu hadsizlik açıkça devlete ve millete ihanettir"dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Şerifoğulları açıklamasında," CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye olarak içinden geçtiğimiz zorlu ve hassas bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir milletvekiline yakışmayacak hadsiz açıklamalarda bulunmuştur. Zira bu ihanet dolu açıklamalar Türkiye’nin milli iradesine yönelik alçak bir saldırıdır. Tam da milli birlik ve beraberliğimizi en güçlü şekilde yansıtmamız gereken bir dönemde yapılan bu hadsizlik açıkça devlete ve millete ihanettir. Bu ihanet Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihine geçecek alçak bir ihanettir. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ahlak kurallarını alt üst eden, millet iradesine kast eden bu ifadeleri şiddetle kınıyorum. Aziz milletimiz ülke çıkarları çatısı altında bir bütün olmamız gereken bir dönemde kin ve nefret dolu bir tavırla sarf edilen bu açıklamaların hesabını soracaktır. Ülkemiz dört bir yandan hainler tarafından kuşatılmışken, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye’de operasyonlarını sürdürürken CHP zihniyeti, kime hizmet ettiğinin hesabını milletimize verecektir”ifadelerini kullandı.

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