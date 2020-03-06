Elazığ İl Özel İdare’nin, erteleme maçının tarihi belli oldu

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Elazığ’da yaşanan deprem sonrası ertelenen B. Elazığ İl Özel İdareÇankaya Üniversitesi maçının tarihi netlik kazandı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında oynanması gereken ancak deprem nedeniyle ertelenen B. Elazığ İl Özel İdare Çankaya Üniversitesi maçının tarihi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklandı. Deprem sonrası iç saha maçlarına Ankara’da çıkan BordoBeyazlı ekip, 16. hafta erteleme maçında Çankaya Üniversitesi ile 11 Mart Çarşamba günü saat 18.00’de Ankara Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

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