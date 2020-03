Elazığ “Şehitler Tepesi Boş Değil” yazılarıyla donatıldı

Suriye'nin İdlib bölgesinde yürütülen harekata destek veren Elazığlılar ev ve iş yerlerini bayraklarla süslerken, belediye de bilboardları "Şehitler Tepesi Boş Değildir,Ya Rabbi Şanlı Ordumuzu Muzaffer Kıl" yazılarıyla donattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na ülke genelinden olduğu gibi Elazığ'dan da destekler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine bayrak asarken, Elazığ Belediyesi'de kentin farklı noktalarındaki billboardları "Ya Rabbi Şanlı Ordumuzu Muzaffer Kıl, Şehitler Tepesi Boş Değil, Toprağını Kahramanlar Bekliyor, Bir Bayrak Dalgalanmak İçin Rüzgar Bekliyor" sözleriyle kentin her yerini donattı.

Vatan topraklarının şehitlerin kanıyla yoğrulduğunu dile getiren vatandaşlardan Cabir Yavuz, “ Şehitler tepesi boş değildir, Allah, yar ve yardımcımız olsun. Her zaman vatanımızın, şehitlerimizin yanındayız. Allah şehitlerimize rahmet etsin ve vesilesiyle de bizleri muvaffak eylesin” dedi.

Vatandaşlardan Ramazan Macit ise “Öncelikle bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Allah, ailelerine sabırlar versin. Elazığ halkı her zaman milletinin ve vatanının yanında olmuştur ve var olmaya da devam edecektir. Topraklarımız ezelden beri dedelerimizin ve şehitlerimizin kanı ile yoğrulmuştur. Ve şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacaktır. Elazığ halkı olarak her zaman milletimiz ve vatanımızın yanındayız. Göklerde bayrağımız hiçbir zaman inmeyecektir” diye konuştu.

"Şehitler tepesi boş değildir" diyen vatandaşlardan Bünyamin Doğan'da vatan ve millet için her zaman hazır olduklarını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.