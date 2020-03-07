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Bakan Soylu: ”143 bin kişi sınırı geçti, bu daha başlangıç” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Dün Polis Özel Harekatımız gece itibarıyla görevine başladı. Bu tarafa itme yapacaklardı, hepsini tıkadılar”

İHA

Sınırı geçen göçmenlerin sayısının 143 bini geçtiğini ve bunun daha başlangıç olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün Polis Özel Harekatımız gece itibarıyla görevine başladı. Bu tarafa itme yapacaklardı, hepsini tıkadılar. Biz ona literatürde tıkama diyoruz. Onların itmelerine müsaade etmediler" dediler.

Bakan Soylu: ”143 bin kişi sınırı geçti, bu daha başlangıç” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Dün Polis Özel Harekatımız gece itibarıyla görevine başladı. Bu tarafa itme yapacaklardı, hepsini tıkadılar”

Sınırı geçen göçmenlerin sayısının 143 bini geçtiğini ve bunun daha başlangıç olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Dün Polis Özel Harekatımız gece itibarıyla görevine başladı. Bu tarafa itme yapacaklardı, hepsini tıkadılar. Biz ona literatürde tıkama diyoruz. Onların itmelerine müsaade etmediler” dediler.
24 Ocak’ta depremin yaşandığı Elazığ’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde, genel bilgilendirme yapmasının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, ”Yunanistan’ın sağ duyulu insanlarının Miçotakis’e verdiği cevapları Yunan medyasından da takip ediyoruz. Yani oradaki insanlık dışı davranışları kınadıklarını, göçmenlere ve mültecilere kapıları açmak zorunda olduklarını, biz söylüyoruz da, Maalesef Avrupa’da söylemiyor.Ama Yunan halkı bu konuda yaklaşık 23 gündür Atina’da, Selanik’te meydanlarda insanlık dışı davranışları, geri itmelerden kaynaklanan insanlık dramlarını, insanları çırılçıplak soyup, ceplerindeki paraları alıp işkence yapmayı kendilerine yakıştırmadıklarını haykırdılar. Burudan biliyorsunuz deniz yoluyla gitme konusunda Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti var. Özellikle deniz yolu hususunda bizim çok fazla tedbir almamızı konusunda defalarca bize talimat verdi. Bizde gücümüz yettiğinde bu tedbirleri almaya çalışıyoruz. Buna rağmen kaçak geçmiyor mu, geçiyor. Geçen yılda bu tedbiri aldık geçmedi mi, 60 bin kişi kaçak geçti adalara” diye konuştu.

“Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız olduklarını ortaya koydu”
Şimdi geçenlerin de botlarını batırdıklarına dikkat çeken Bakan Soylu,” Orada bazı orta adalar var oralara bırakıyorlar İnsanları çaresiz bırakıyorlar. 21. Yüz yılda kendilerini Avrupalı diyenlerle böyle bir tablo ile karşılaşacağımızı bize söyleselerdi herhalde şaka yapıyorsunuz derdik. Bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu. Maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız olduklarını ortaya koydu. Bunu kendi insanları istemese de nasıl acımasız davrandıklarını hep beraber görmüş olduk. Tabi Miçotakisin ülkesinde aralarına 10 kat aldığı toplam 115 bin yabancı var. Bunların 40 küsür bini adalarda, 70 küsür bini Yunanistan adalarda. Şimdi bizde ne kadar var 4 milyon sığınmacı var. İnsan söz söylerken önce boyuna bakar, nasıl bir yük altında olduğuna bakar.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Avrupa Birliği’nin göçle ilgili ortaya koyduğu süreçlerin Cenevre Sözleşmesinin tamamını ihlal ettiler. Hala ihlal etmeye devam ediyorlar. Dün Polis Özel Harekatımız gece itibarıyla görevine başladı. Bu tarafa itme yapacaklardı, burada polis özel harekatımıza da, güvenlik güçlerimize de, sınır ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize de teşekkür ediyorum, hepsini tıkadılar. Biz ona literatürde tıkama diyoruz. Onların itmelerine müsaade etmediler.En temel hak sığınma hakkıdır. Bu insan haklarının birinci kuralıdır ve sığınma hakkıdır. Bu hiçbir devletin ortadan kaldırması söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’a geçenlerin sayısı 143 bini geçti, bu daha başlangıç”
Suçluların hiçbir zaman suçunu kabul etmediğine dikkat çeken Bakan Soylu, şuanda Edirne’den Yunanistan’a geçenlerin sayısının 143 bini aştığına değinerek,” Sabah itibariyle gördüğüm rakam. Ben şunu söyleyeyim bu daha başlangıç. Biz geçen sene 450 bin kaçak göçmen yakaladık. Şimdi havalar sıcak, gittikçe sıcaklaşıyor. 200 kilometrenin biraz üzerinde bizim bir Meriç’i kendine çizgi tutan Yunanistan’la bir sınırımız var.Maalesef bu sene balkanlarda da havalar kurak gitti. Bazı yerlerde su 4045 santime düştü. Bu şu demektir, ayağınızla rahat rahat geçebilirsiniz. Siz bundan sonra olacaklara bakın” diyerek sözlerini tamamladı.

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