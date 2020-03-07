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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 143 bini aştı 

DHA

Bakan Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 143 bini aştı 


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 143 bini aştığını belirterek, "Oradaki insanlık dışı davranışları maalesef Avrupa söylemiyor ama Yunan halkı, Atina'da, Selanik'te meydanlarda bu insanlık dışı davranışları, geri itmelerin oluşturduğu insanlık dramına ceplerinden parayı almalarını kendilerine yakıştırmadıklarını haykırdılar" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'nda katıldı. Toplantıda, 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından yapılan çalışmaları anlatan Bakan Soylu, Elazığ ve Malatya'ya 473 milyon lira nakdi ve ayni yardım yapıldığını açıkladı. 
Bakan Soylu, depremin ardından hayatını normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:
"Depreminde ardından Elazığ'da hayat yavaş yavaş normale dönmeye veya normale dönmesi için herkes elinden geleni yapmaya hızlı bir şekilde devam ediyor. Kurduğumuz Afet Koordinasyon Merkezi'ne bugüne kadar 112 bin 646 yazılı ve sözlü talep bulunuldu. Bunların hepsi karşılandı. Elazığ'da 24 bin 670 ağır hasarlı bina tespit ettik. Malatya'da ise 10 bin 657 ağır hasarlı bina tespit ettik. Hasar tespite ilişkin itiraz süreci de devam ediyor. Sadece devletin Elazığ ve Malatya'ya bugüne kadar ayni ve nakdi olarak gönderdiği paranın toplamı 473 milyon bin lira oldu. Bu sadece devletin gönderdiği miktardır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nca esnafa 50 bin lira faizsiz kredi desteği sağlandı. Bu imkandan şu ana kadar bin 641 esnafımız istifade etti. Toplamda 81 milyon 873 bin liralık bir ödeme söz konusu oldu. Bu krediyle ilgili bin 703 esnafın talebi de var" dedi. 
'ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN ÇOK TECRÜBELER EDİNDİK'
Bu depremde arama kurtarma çalışmalarında ders ve tecrübe edindiklerini ifade Bakan Soylu, "Biz bu depremi 4 ana alanda ele almıştık. Birinci arama ve kurtarma. Bundan da çok ders aldığımızı ifade etmek istiyorum. Bütün arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Elazığ depreminin bize hem öğrettikleri var hem de Türkiye afete müdahale planına katkıları var. Arama ve kurtarma çalışmalarının ardından çok tecrübeler edindik. İkincisi ise soğuk havada barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasıydı. Üçüncü süreç ise hayat nizamının oluşması süreciydi. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Depremin acıları ve kayıpları unutulmaz. Bir taraftan geçici bir taraftan kalıcı yerlerin yapılması için çalışmalar sürüyor. Geçici konaklama merkezlerinde elektrik ve su parasını almayacağız" dedi. 
"YUNAN HALKI İNSANLIK DIŞI DAVRANIŞLARI MEYDANLARDA HAYKIRIYOR'
Yunanistan sınırındaki göçmenlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Soylu; Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e tepki gösterdi. Yunanistan'ın sağduyu insanlarını Miçotakis'e vermiş olduğu cevapları Yunan medyasında da takip ettiklerini anlatan Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Oradaki insanlık dışı davranışları maalesef Avrupa söylemiyor ama Yunan halkı, Atina'da, Selanik'te meydanlarda bu insanlık dışı davranışları, geri itmelerin oluşturduğu insanlık dramına, ceplerinden parayı almalarını kendilerine yakıştırmadıklarını haykırdılar. Deniz yoluyla gitme konusunda Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti var. Deniz yolunda bizim çok fazla tedbir almamız için defalarca bize talimat verdi. Biz de bu tedbirleri almaya çalışıyoruz. Geçen yıl deniz yolunda kaçak olarak 60 bin kişi geçti. Şimdi geçenlerin botlarını batırıyorlar. Onları oradaki orta adalara bırakıyorlar. İnsanları çaresiz bırakıyor. 21'inci yüzyılda böyle bir tablo ile karşılaşacağımızı hele kendilerine 'Avrupalı' diyenlerle, böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi, herhalde 'şaka yapıyorsunuz' derdik. Ama bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu, maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların aslında ne kadar acımasız olduklarını ortaya koydu. Bunu kendi insanları istemese de nasıl haşin davrandıkları nasıl acımasız davrandıklarını hep beraber görmüş olduk. Miçotakis'in ülkesinde kaç yabancı var biliyor musunuz? Paralarını 10 kat aldığı toplam 115 bin yabancı var. Bunların 40 bini adalarda, 70 bini Yunanistan ana karasında. Biz de 4 milyon sığınmacı var. Bir insan bir söz söylerken önce boyuna bakar. Nasıl bir yük altında olduğuna bakar. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, AB'nin göç ve mülteci konusunda ortaya koyduğu süreçlerin, Cenevre Sözleşmesi'nin tamamını ihlal ettiler. Defalarca ihlal ettiler, hala ihlal etmeye devam ediyorlar.´´
'DÜN POLİS ÖZEL HAREKATIMIZ GÖREVE BAŞLADI'
Dün gece itibariyle polis özel harekatının göreve başladığını aktaran Bakan Soylu, "Bu tarafa itme yapacaklardı. Oradaki güvenlik güçlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Hepsini tıkadılar. Biz ona güvenlik literatüründe 'tıkama' deriz. Onların itmelerine aldığımız tedbirlerle müsaade etmediler. En temel hak sığınma hakkıdır. Bu insan haklarının 1'inci kuralıdır. Bunu ortadan kaldırmaya hiçbir devletin hakkı söz konusu değildir. Onun için eğer 115 bin rakamı büyüktür 4 milyon rakamı ise haklıdır belki. Ama zannediyorum ki suçluluğun vermiş olduğu bir değerlendirmedir. Suçlular da hiçbir zaman suçunu kabul etmezler zaten" dedi. 
'BU DAHA BAŞLANGIÇTIR'
Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 143 bini aştığını anlatan Bakan Soylu, "Bu daha başlangıçtır. Biz geçen yıl 450 bin kaçak göçmen yakaladık. Şimdi havalar sıcak, gittikçe sıcaklaşıyor. 200 kilometrenin üzerinde bizim Meriç'i kendine çizgi tutan Yunanistan'la bir sınırımız var. Maalesef bu sene Balkanlarda hava kurak gitti. Su bazı yerlerde 40-45 santimetreye düştü. Bu şu demektir, ayağınızla geçebilirsiniz. Miçotakis'in sınırları tutmak gibi bir kabiliyeti yok. Siz bundan sonraki olacaklara bakın. Bundan öncekiler bir şey değil" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-03-07 13:25:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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