Depremin ardından bugüne kadar Elazığ ve Malatya’ya ayni ve nakdi olarak gönderilen paranın 473 milyon lira olduğuna dikkat çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ ve Malatya’da 3 bin 300 konteynerimiz kurulmuş alt yapısı hazır durumda. Konteyner kentlerden elektrik ve su ücreti almayacağız. Faizsiz krediden şu ana kadar bin 641 esnafımız istifade etti, 81 milyon 873 bin bin liralık bir ödeme söz konusu oldu”dedi.

24 Ocak’ta depremin yaşandığı Elazığ’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde AFAD Koordinasyon toplantısına katıldıktan sonra yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

24 Ocak Sivrice merkezli gerçekleşen depremin Malatya ve Elazığ’ı etkilediğini anımsatan İçişleri Bakanı Soylu, “Deprem sonrası yapılan çalışmaları değerlendirmek bu çalışmaların üzerinde teker teker geçebilmek toplantımızı yaptık.Onun üzerinden de bir bilgi arz etmek istiyoruz. Şunu ifade etmek gerekir ki Elazığ’da depremden sonra hayat yavaş yavaş normale dönmeye veya normale dönmesi için de herkes elinden geldiğini yapmaya hızlı bir şekilde devam ediyor. Kurduğumuz Afet Koordinasyon Merkezleri’ne bugüne kadar toplam 112 bin 646 yazılı ve sözlü talepte bulunuldu ve bunların hepsi karşılandı. Her mahallede afet koordinasyon birimi oluşturduk ve birimlerle vatandaşımızın tüm değerlendirmelerini, taleplerini karşılamaya çalıştık. Yine bugüne kadar toplam özellikle Elazığ’da 24 bin 670 ağır hasarlı, Malatya’da 10 bin 607 ağır hasarlı bina bağımsız bölüm tespit edildi. Orta hasarlarla birlikte de Elazığ’da 38 bin 748, Malatya’da ise 12 bin 607.Hasar tespit itirazları için 17 Mart’a kadar bir süre var. Şu an kadar yapılan toplam hasar tespit itirazı 23 bin 714. Yani 23 bin 714 bağımsız bölümün sahibi ’Çevre ve Şehircilik tarafından biçilen hasarı, kabul etmiyorum, onun için bunun tekrar yapılmasını istiyorum’ diye bir talepte bulunuldu. Yine bugüne kadar Elazığ ve Malatya’ya 136 milyon 500 bin liralık nakdi yardım yapıldı. Bir taraftan Çevre ve Şehircilik bir taraftan AFAD bir taraftan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının aynı zamanda AFAD olarak bizim depolarımızda ki Kızılay’ın yaptıklarını buna katmıyorum, Sadece devletin bugüne kadar Elazığ ve Malatya’ya ayni ve nakdi olarak gönderdiği toplam 473 milyon lira. Bunda hem sivil toplum örgütlerimiz yok hem Kızılayımız yok hem de diğer yardım yapan vatandaşımızın ulaştırdığı veya bir takım ticari, sanayi odaları ve kurum kuruluşların gönderdikleri, ulaştırdıkları yok.Sadece devletin yaptığı ayni ve nakdi ki bunlar, çadır, konteyner ve onların alt yapısına kadar, battaniyesinden yatağına kadar bütün bunların tamamı. Bunların içerisinde gıda kolisi veya yiyecek içecek bunların hiçbiri söz konusu değil. Sadece bizim depolarımızda bulunan ve depolarımızdan sevk ettiğimiz ve nakit olarak sevk ettiğimiz toplam 473 milyon lira. Yine burada 20 bin 600 vatandaşımıza kira, taşıma, eşya yardımı yapıldı. Bunun içerisinde 7 bin 500 vatandaşımızın da elektrik yardımı yapıldı bu da buna dahil değil. Yani onunla beraber 27 bini aşıyor" diye konuştu.



"Faizsiz krediden bin 161 esnafımızı istifade etti"

Özellikle hem Maliye ve Hazine aynı zamanda Ticaret Bakanlığının depremden zarar gören göremeyen tüm esnaflara 50 bin liralık faizsiz bir kredi imkanı oluşturduğuna dikkat çeken Bakan Soylu," Şu ana kadar bin 641 esnafımız istifade etti. Toplam burada da 81 milyon 873 bin bin liralık bir ödeme söz konusu oldu. Yani ticari hayatın normalleşmesi ve esnafımızın da bu konudaki karşı karşıya kaldıkları mağduriyetleri giderilmesinin temin edilmesi için. Hala devam ediyor. Bin 773 tane talep var, bu talepler de değerlendiriliyor ve yaklaşık 86 milyon civarında bir meblağa ulaşıyor.Bugüne kadar Elazığ ve Malatya’da toplam 2 milyon 600 bin öğün yemek dağıttık. 24 Ocak’tan bugüne kadar bin 200 günlük öğün Malatya’da, 9 bin öğün de Elazığ’da yemek dağıtımı devam etmektedir. Buradaki bütün misafirhanelerimizi ve yurtları harekete geçirdik. İlk kış ayında ve zamanında vatandaşımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çadırların yanı sıra oraları da şu anda normalleştiriyoruz. Oralarda da şu an çok az bir kalan insanımız var. Mümkün oldukça onları da konteynerlere taşımaya çalışıyoruz oraları da normalleştirdiğimizi söylemek isterim. Bunun yanı sıra özellikle önemli bir hizmetimiz daha vatandaşımızdan gelen yardımları vatandaşlarımıza aktarmaktı. İlk başta bunları hem çeşitli sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla hem de sosyal yardımlaşma kuruluşlarımızla vatandaşlarımıza dağıttık. Sonra yeni bir sistem kurduk kurduğumuz sistem hem giyim market birde mobil giyim tırı oluşturarak bunları köylere kadar götürmek suretiyle şu ana kadar toplamda 40 bin 500 kişiye burada yeni giyim yardımı yapıldı. Burada çok önemli bir sistem kuruldu. Daha önce Kızılay’da olan bir sistemdi ama AFAD ve Valilik olarak bu sistem kuruldu. Bunda Belediyemizin de katkısı var. 30 bin aileye gıda ve giyim yardımı gerçekleştirdiler. Bunun yanı sıra bu depremde üzerinde çok durduğumuz meselelerden bir tanesi de ailelerin özellikle çocukların, öğrencilerin deprem travmasını atmasıydı. Yaklaşık 175 bin 574 kişiye psikososyal destek ve sosyal rehabilitasyon yapıldı. Buda esas itibari ile bu depremin önemli sonuçlarından birisi olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.



"Elazığ depreminin bize öğrettikleri var"

Samimiyet ve iyi niyetle bu yaraların hep beraber sarılması gayretiyle depremi 4 ana alanda ele aldıklarını anımsatan Soylu," Birincisi ilk arama ve kurtarma ki oradan da çok büyük bir ders aldığımızı ifade etmek istiyorum. Bütün arkadaşlarımızı da tebrik etmek istiyorum. Elazığ depreminin bize öğrettikleri var. Hem deprem yönetme sürecimize hem de Türkiye Afet Yönetme Planına katkıları var. Daha sonra Başkale’yi yaşadık. Başkale’de yaşadıklarımız var bunlarla hem deprem öncesi yapılacaklar elde edilecek hazırlıklar aynı zamanda deprem anı ve arama kurtarma anından sonra saf olan konular konusunda çok ders aldık ve çok tecrübe edindik. Sistemimizi yenilediğimizi ve sürekli yenileyeceğimizi burada vatandaşlarımıza da ifade etmek istiyorum. Burada tüm sivil kuruluşlarına teşekkür ediyorum. İdlib’deler buradalar, Başkale’deler 2 gün önce Edirne Pazarkule’deydik oradalar. Allah milletimizden milletimizin yardım duygusundan el uzatma duygusundan bu topakları eksik etmesin diyorum. Hakikaten çok başarılı bir şekilde bütün kurumlarımız ve kuruluşlarımız ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular. Cumhurbaşkanımız burada olduğu gibi buradan ayrıldıktan sonra da bizi sürekli olarak Elazığ ve Malatya’da ki ilçelerimizin özellikle vatandaşlarımızın ne durumda olduğunu eksik bırakılmamaları gerektiğini ve yine böyle bir durum ile karşılanmaması için de gerek yeni yapılan konutlarla alakalı gerek kentsel dönüşüm süreci ile gerekse de köylerde ki çelik yapılarla alakalı her türlü süreci takip etmekte. Dönem dönem biz kendilerine gerek talimatlar çerçevesinde gerekse de biz kendimiz fırsat bulduğumuz zaman bu sürecin arzını gerçekleştirmek zorundayız. 4 ana süreç vardı birincisi arama kurtarma ikincisi hatırlarsınız belki bugün hava 10 derecenin üzerinde diye hatırlanmıyor olabilir ama eksi 15 ve eksi 20 derecelerde hem sıcak hem barınma hem de gıda bütün bunların sağlanması gereken ikinci süreç vardı. Üçüncü süreç bizim geçici hayat nizamının oluşma süreciydi buda gerek konteyner şehirler olsun burada sadece konteyner şehirler oluşturmadık. Köylerimizin evlerinin önüne yüzlerce alt yapısını kendimiz hazırlayarak konteynerler kurduk" diye konuştu.



"Elazığ ve Malatya’da 3 bin 300 konteynerimiz kurulmuş alt yapısı hazır durumda”

Kurulan konteyner kentlerle ilgili de bilgi veren Soylu, "Bütün bunlarla birlikte şu ana kadar toplam Malatya ve Elazığ’da 3 bin 300 konteynerimiz kurulmuş durumda ve alt yapısı hazır durumda. Orada bir hayat devam edebilir. Özellikle ortak yaşam alanlarının bir kısmını arkadaşlarımız oluşturdular bir kısmını da oluşturmaya devam ediyorlar. Özellikle 8’nci ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz için kafeteryalar oluşturuldu. Çok mükemmel ana sınıflarımız oluştu. Burada kafeteryalar ve çalışma ortamları olacak. Bütün bunların tamamını planlamıştık bir kısmı yapıldı bir kısmı da yapılıyor. Gençlerimize çocuklarımız ve orada yaşayan insanlarımıza evlerinin sıcaklığını kaybettirmemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.



"Konteyner kentlerde elektrik ve su ücreti almayacağız"

Konuşmasını sürdüren Soylu," Yine burada Elazığlı vatandaşlarımıza, Elazığ’ın tüm sivil toplum kuruluşlarına hepinizin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gönüllüsüyle aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu gayretle mücadeleyle hakikaten çok önemli bir süreci, muhakkak ki eksik aksaklıklar olacaktır, uzanamadığımız yerle olacaktır ama karşı karşıya kaldığımız bir afet halinin vatandaşlarımızla el birliği ile Türkiye’nin ve dünyanın her tarafından buraya gelen bağışlarıyla beraber atlatmaya ve yaralarımıza sarmaya çalışıyoruz. Biz süreci ilk geldiğimiz andan itibaren hep 2021’in Nisan’ı olarak nitelendirmiştik. Yani temellerin atılması, yarılması, vatandaşlarımızın yeni yerlerine geçmesi olarak nitelendirmiştik. Bir taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız önemli bir çalışma ortaya koydu, çoğu yerlerde temeller atıldı ve devam ediyor.Bir taraftan geçici bir taraftan kalıcı barınmayı tesis edecek adımlarımız da süratle atılıyor. Konteyner kentlerde elektrik ve su ücreti alınacak mı alınmayacak onu da Elazığ’lı ve Malatya’lı hemşehrilerimize söyleyeyim. Ama bizim oluşturduğumuz konteyner alanlarında. Konteynerlerden müteşekkil geçici konaklama merkezlerimizden elektrik ve su ücreti almayacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Bu olaylar tamamlanana kadar bu hizmetler bitene kadar devletimizin hiçbir birimi buralardan ayrılmayacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

