Bakan Soylu, konteyner kentte çocuklarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konteyner kentte incelemede bulunup çocuklarla bir araya geldi, daha sonra İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un baba evini ziyaret etti.

24 Ocak'ta meydana gelen depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremden hemen sonra Elazığ'a gelen ve günlerce sahada çalışmaları yakından takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün tekrar Elazığ'a geldi. Elazığ'da AFAD Koordinasyon toplantısına katılan Soylu, ardından depremzede ailelerin yaşamaya başladığı Doğukent Mahallesi'nde 900 konteynerden oluşturulan geçici barınma merkezine geçti. Burada aileleri ziyaret eden Soylu, konteyner kent içinde hazırlanan anaokulunu inceleyip, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çocuklara yönelik düzenlediği etkinliğe de katıldı.

Konteyner kent ziyaretinin ardından merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Halay Sokak'ta depremde çöken Dilek Apartma'nın bulunduğu bölgede yeniden yapılacak konutlar için başlatılan temel atma sürecini yerinde inceleyen Soylu, son olarak İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un ailesinin yaşadığı Karaali köyüne geçti. Burada aileye taziye veren Soylu, kentten ayrıldı.

Bakan Soylu'ya ziyaretlerde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ve ilgili kurum müdürleriyle yetkililer eşlik etti.

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