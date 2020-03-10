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Prof. Dr. Akbulut: "Korona virüsünün bulaşıcılığı yüksek ama öldürücülüğü çok da yüksek değil"

İHA

Prof. Dr. Akbulut: "Korona virüsünün bulaşıcılığı yüksek ama öldürücülüğü çok da yüksek değil"

Çin’de ortaya çıkan ve 104 ülkede 3 bin 809 kişinin hayatının kaybetmesine neden olan Korona virüs ile ilgili bilgi veren Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Akbulut, "Bu virüs aslında bulaşıcılığı yüksek bir virüs ama öldürücülüğü çok da yüksek değil. Daha çok vücut direnci düşük olanlarda yani 65 yaş üstünde, şeker hastalığı, kalp, tansiyon, böbrek ve solunum yolu hastalığı olan kişilerde öldürücü olabiliyor" dedi.
Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da, Çin’de ortaya çıkıp 104 ülkeye yayılan Korona virüsü ile tedbir amaçlı bilgilendirme toplantıları yapılıyor. FÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Akbulut, Atatürk Kültür Merkezi'nde virüs hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. Rektör Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, akademik personel ile öğrencilerin katıldığı bilgilendirme toplantısında virüsle ilgili alınması gereken tedbirlerle meram edilen bir çok konu ele alındı.

"Virüsün dolanımı devam edecek"
Son aylarda Çin’de ortaya çıkan korona virüsü salgınının yaklaşık 104 ülkeye yayıldığını anımsatan Prof. Dr. Ayhan Akbulut, “Çin’de vaka sayısı gittikçe azalmaya başlarken diğer ülkelerde, özellikle de bizim komşu ülkelerimizde İran, Irak, Suriye’de Avrupa’da İtalya, Fransa, İngiltere hatta Amerika’da bile son günlerde gittikçe artmakta. Dolayısıyla henüz bizim ülkemizde yeni tip korona virüs vakasına rastlanmadı ama bu bize gelmeyeceği anlamı taşımıyor. İnşallah bu sene gelmez gelecek sene de biz yaza gireceğiz ama güney yarım küre kışa girecek dolayısıyla virüsün dolanımı devam edebilecek. Belki Mayıs, Haziran belki de daha erken gelebilir ama inşallah bize gelmeden geçer gelirse de daha hazırlıklı bir şekilde yakalanarak çok büyük hasar vermeden atlatabiliriz" diye konuştu.

"Öldürücülüğü çok da yüksek değil"
Virüsün ölüme sebebiyet vermesi ile ilgili de konuşan Akbulut, "Bu virüs aslında bulaşıcılığı yüksek bir virüs ama öldürücülüğü çok da yüksek değil. Kimlerde öldürücü oluyor daha çok vücut direnci düşük olanlarda yani 65 yaş üstünde, şeker hastalığı, kalp, tansiyon, böbrek ve solunum yolu hastalığı olan kişilerde öldürücü olabiliyor. Bunun kötü olan kısmı henüz bulunmuş bir tedavisi yok. O yüzden de genel korunma önlemleriyle bundan korunmaya çalışıyoruz. Bir miktar diğer ülkelere göre de başarılı olduk. Sağlık Bakanlığının oluşturduğu Bilim Kurulunun tavsiyelerine uyarak gerek İran’dan gerek İtalya’dan gerekse de Çin’den gelen uçaklara kapıları kapatması oradaki kişilerin alınmaması bizi bu zamana kadar korudu inşallah bundan sonra da ülkemizde vaka olmaz. Seneye karşılarsak da daha korunaklı belki de aşısı bulunup belki de kısa sürede bundan kurtulmuş olabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bakanlığın tedbirleri ile daha korunaklı bir durumdayız"
Umre'den ve yurt dışından gelenlerin de dikkatli olmaları gerektiğini aktaran Akbulut, "Şu anda Umre'de olup veya yurt dışında olup ülkemize gelen kişilerin 14 gün kendi evlerinde kalıp dışarıya temas etmemeleri yani eğer kendilerinde her hangi bir hastalık belirtisi varsa da mutlaka sağlık kurumlarına bunu bildirmesi yayılmasını engelleyecektir. Biz Sağlık Bakanlığının bu konudaki tedbirleri dolayısıyla daha korunaklı bir durumdayız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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