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Tırlarla köylere ulaşılıyor, depremzedelerin yaraları sarılıyor Elazığ'da valilik koordinesinde depremzedeler için hazırlanan 2 tır her gün öğrenciler ve ihtiyaç sahibi aileler için köylere yola çıkıyor Türkiye'nin dört bir yanından gelen kıyafet yardımlarıyla oluşan Mobil Giyim Market tırı ihtiyaç sahibi ailelere bulundukları yerde ulaşırken, "Mobil Gençlik Merkezi" tırı ise depremzede öğrencilere etkinlik için kullanılıyor

İHA

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Elazığ Valiliği koordinesinde oluşturulan "Mobil Giyim Market ve Mobil Gençlik Merkezi" tırları her gün yollara çıkarak depremzedelerin yaralarını sarmada aracı oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların gönderdiği kıyafet yardımları, hazırlanan tırla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Tırlarla köylere ulaşılıyor, depremzedelerin yaraları sarılıyor Elazığ'da valilik koordinesinde depremzedeler için hazırlanan 2 tır her gün öğrenciler ve ihtiyaç sahibi aileler için köylere yola çıkıyor Türkiye'nin dört bir yanından gelen kıyafet yardımlarıyla oluşan Mobil Giyim Market tırı ihtiyaç sahibi ailelere bulundukları yerde ulaşırken, "Mobil Gençlik Merkezi" tırı ise depremzede öğrencilere etkinlik için kullanılıyor

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından Elazığ Valiliği koordinesinde oluşturulan "Mobil Giyim Market ve Mobil Gençlik Merkezi" tırları her gün yollara çıkarak depremzedelerin yaralarını sarmada aracı oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların gönderdiği kıyafet yardımları, hazırlanan tırla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.
24 Ocak'ta meydana gelen depremin yaralar sarılmaya devam ediyor. Kent merkezi ve Sivrice ilçesinde konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezlerine yerleşim sürürken, köylerde ikamet eden vatandaşlar da unutulmuyor. Bu kapsamda bakanlıkların desteğiyle Elazığ Valiliği koordinesinde hazırlanan "AFAD Mobil Giyim Market" ile "Mobil Gençlik Merkezi" her gün yollara düşüyor. Depremden en çok etkilenen köyler sırasıyla belirlenmesinin ardından ihtiyaç sahibi aileler için giyim tırı yollara düşüyor. Köyde kurulan giyim tırında ayakkabıdan, kıyafete kadar her türlü ürün depremzedelere ulaştırılıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi ekiplerinin yer aldığı Mobil Gençlik Merkezi tırı da her gün köy okullarına giderek öğrencilerin deprem psikolojisinden kurtulmasına aracılık ediyor. Gönüllü gençlerin yer aldığı tırda, öğrenciler oyunlar, şarkılar ve çeşitli etkinliklerle keyifle dakikalar geçiriyor.

“10 bin kişiyi giyim hizmetinden faydalandırdık”
Yaklaşık 1 ay önce depremzedelere yönelik mağaza açtıklarını aktaran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderilen giyim koordinesinden sorumlu Arıcak Kaymakamı Şenol Öztürk, “Malum 24 Ocak’ta bir depren yaşandı. Tüm Türkiye’den gönüllü ve kuruluşlardan yaşanan deprem sonrası hassasiyetlerle birlikte ilimize bir çok giyim ve gıda malzemesi gönderdiler. Biz de bunları ana depomuzda düzenledik. Özellikle giyim noktasında sıfır olan kıyafetleri mağaza açmak suretiyle orada vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Yaklaşık bir ay önce başladığımız bu hizmette 10 bin kişiyi faydalandırdık” dedi.

“Giyim tırının, faydalı olacağı konusunda mutabık kılındı”
Yaklaşık iki gün önce hazırlanan giyim tırı ile Yünlüce köyünde hizmete başladıklarını ve tırın merkeze bağlı bütün köylere gideceğini aktaran Kaymakam Öztürk, “Özellikle mağazaya gelemeyen vatandaşlara servis tutmak suretiyle getiriyorduk. Oraya gelme imkanı olmayan vatandaşların, özellikle İçişleri Bakanımız ve Valimizin talimatları doğrultusunda bir mobil giyim aracı oluşturulması yönünde bir kanaat getirildi. Depremden etkilenen merkeze bağlı köylerde bu giyim tırının faydalı olacağı konusunda mutabık kılındı. Yaklaşık 2 gün öncesinde bu giyim tırımızı hazırladık. Bugün itibariyle de Yünlüce köyünde başlamak suretiyle bu hizmetimize başladık. Bu köyde 52 hane, 210 kişiye tekabül edecek şekilde vatandaşlarımızın giyim ihtiyaçlarını gidereceğiz. Gelirken iki tır arka arkaya geldi. Birisi bu giyim tırı, bir diğeri de etkinlik tırımızdı. Özellikle depremden etkilenen bölgelerde yaşayan gençler ve çocukların psikososyal destek sağlamak için o tür etkinlikler düzenleniyor” diye konuştu.

“Tırda ne istersen var”
‘AFAD Mobil Giyim’ tırından kıyafet ihtiyaçlarını giderdiklerini belirten köy sakinlerinden Osman Gürger, “Elazığ Valiliği’nin köylülerin ayağına getirdiği mobil giyim tırından, hepimiz ihtiyaçlarımızı karşıladık. Allah hepsinden razı olsun. İyi bakıyorlar. Tırda ne istersen var” ifadelerini kullandı.
Okullarına gelen ‘Mobil Gençlik Merkezi’ tırı ile eğlenceli vakitler geçirdiklerini dile getiren öğrenciler ise düzenlenen etkinliklerle güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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