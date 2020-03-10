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Elazığ'da "Narko Rehber" eğitim çalışmaları

İHA

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik "Narko Rehber" eğitim çalışmaları başlatıldı.

Elazığ'da "Narko Rehber" eğitim çalışmaları

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik "Narko Rehber" eğitim çalışmaları başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor. Vatandaşların uyuşturucunun her türlü zararlarından korunması amacıyla merkez ve ilçelerde "Narko Rehber" eğitimleri verildi.Ağın ilçesinde kamu kurum personelleri ile vatandaşlaraın, kent merkezinde ise Gönül İhsan Tangülü İlkokulu velileri ile Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin de aralarında olduğu 310 kişinin katılımıyla seminerleri düzenlendi.Alanında uzmanlar tarafından mobil UYUMA uygulaması tanıtılırken, uyuşturucu madde ile mücadele ve zararları aktarıldı.
Öteyandan, geçtiğimiz yıl üniversite öğrencileri tarafından çekilen ve birinci olan uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik çekilen kısa film izletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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