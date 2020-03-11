Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 54 - Çankaya Üniversitesi: 67

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Kadınlar Basketbol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi’ne 13 sayı farkla 6754 mağlup oldu.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan başkent ekibi, ilk periyodu 1513 önde tamamladı. İkinci periyotta pota altını etkili kullanan Elazığ ekibi devreye 3029 önde girdi. Başa baş geçen üçüncü çeyrek Çankaya Üniversitesi’nin 4543’lük üstünlüğü ile geçildi. Müsabakanın son periyodunda farkı açan başkent temsilcisi, salondan 6754’lük galibiyetle ayrıldı.

Çankaya Üniversitesi’nde Avery Warley 21 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ ekibinde en skorer isim 15 sayı üreten Kia Vaughn oldu.

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