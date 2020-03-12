(Görüntülü) Elazığ'da deprem sonrası kurulan konteyner kent dezenfekte edildi

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğukent mahallesinde kurulan 450 ailenin yerleştiği konteyner kentte coronavirüs ve salgın hastalıklara karşı dezenfektasyon çalışması yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ
2020-03-12 14:31:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.