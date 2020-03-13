Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü 5 il için yağış uyarısı yaparken, Elazığ, Malatya ve Adıyaman çevresinde yağışların kuvvetli olmasının beklendiğini bildirildi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yağışların öğle saatlerinden sonra Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Sıcaklıklarda 2 ile 3 derece azalacağı beklenmektedir.Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir"denildi.

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