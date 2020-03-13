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Elazığ amatöründen korona virüs kararı

İHA

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararları paylaştı.

Elazığ amatöründen korona virüs kararı

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararları paylaştı.
Elazığ'da amatör müsabakalarla ilgili korona virüs nedeniyle tedbirler alındı. Alınan tedbirleri Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür,kamuoyuyla paylaştı.
Bölgesel Amatör Lig ve Elazığ Amatör Küme maçlarının seyircisiz oynanmasını kararlaştırdıklarını belirten Gür;" İl Spor Güvenlik Kurulu’nda görüşüldü ve Vali yardımcımız Erkan Kaçmaz’ın onayıyla yürürlüğe girdi. Her kulüpten 15 kişi ve maç kadrosuna giremeyen 5’er futbolcu imzalı kağıtla birlikte tribünlerde olabilecek. Bu virüse karşı çok ciddi önlemler alacağız. U19 futbol ligimizi tamamlamıştık. U17, U16, U15, U14 ve U13 liglerimizi de bu sezon için iptal ediyoruz. İnşallah bugünleri el birliğiyle atlatacağız. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Abdulsamet Eren’le de görüştük. Tüm spor tesislerimizde dezenfekte çalışmaları yapacağız” dedi.
Tüm kulüplerin alınan kararlara riayet etmelerini rica eden TFF Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç ise, kurallara uymayan takımlar hakkında işlem yapacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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