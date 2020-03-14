Elazığ TSO Başkanı Arslan:"Tüm yaptırımlar tereddütsüz uygulanacak"

Korona virüse karşı alınacak önlemlerle ilgili piyasada yaşanan hareketlilik ile haksız fiyat artışı yönünde çıkan haberlere dikkat çeken Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan:" Oda olarak hiçbir üyemizin böyle basit işlere tenezzül edeceğine ihtimal vermiyoruz. Ancak, bu krizi sinsice fırsata çevirmek isteyen olur ise oda disiplin mekanizması ve diğer tüm yaptırımların tereddütsüz uygulanacağını tüm halkımızın bilmesini istiyoruz"dedi.

Korona virüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından özellikle hijyen malzemelerinde yaşanan yoğun talep nedeniyle haksız fiyat artışının gündeme gelmesiyle ilgili Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan açıklama yaptı.

Durumdan yararlanmak isteyenlerin haksız fiyat artışı yaptığı yönünde haberler çıktığını anımsatan Arslan, “Elazığ TSO olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı belirtmek isterim.Herkes bilmeli ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız Türkiye’nin 81 ilinde inceleme başlatmıştır. Yine TOBB kanalı ile ülkemizdeki tüm oda borsalar bağlı oldukları kanun uyarınca disiplin mekanizmasını 14 Mart 2020 itibarı ile başlatmıştır"dedi.

Dünyanın içinden geçtiği bu zor günlerde her kesimin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorunda olduğuna değinen Arslan," Ayrıca büyük bir felaketten çıkmış olan ilimizde oda olarak hiçbir üyemizin böyle basit işlere tenezzül edeceğine ihtimal vermiyoruz. Ancak, bu krizi sinsice fırsata çevirmek isteyen olur ise oda disiplin mekanizması ve diğer tüm yaptırımların tereddütsüz uygulanacağını tüm halkımızın bilmesini istiyoruz.

Konu hakkında mağduriyet yaşayan üyelerimiz veya vatandaşlarımız 0 530 781 21 74 nolu Odamızın WhatsApp hattından ihbarlarda bulunabilirler”ifadelerini kullandı.

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