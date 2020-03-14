Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Hatay BŞB: 76

O kişilerde risk daha yüksek!

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Ankara’da konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 6976 mağlup oldu.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi, ilk periyodu 1915 üstün tamamladı. İkinci periyotta toparlanan konuk takım, devreye 3532 önde girmeyi başardı. Üçüncü periyotta Elazığ İl Özel İdare pota altını etkili kullandı ve bu periyodu 5850 üstünlükle geçti. Mücadelenin son periyodunda Elazığ İl Özel İdare’yi 11 sayıda tutan Hatay ekibi, salondan 7669 galip ayrıldı. Hatay Büyükşehir Belediyespor’da Hind Ben Abdelkader kaydettiği 16 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ İl Özel İdare’de Riquna Williams’ın 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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