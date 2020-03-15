En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.41'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

En yakın yerleşim yerinin Gözeli köyü olduğu deprem kent merkezinde de hafif şekilde hissedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.