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Elazığ'da kaçak kazı yapan 8 şahıs yakalandı

İHA

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde sit alanında kaçak kazı yapan 8 şahıs güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Elazığ'da kaçak kazı yapan 8 şahıs yakalandı

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde sit alanında kaçak kazı yapan 8 şahıs güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti.Ekiplerin yaptığı operasyonda kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı.Yakalanan şahısların kaçak kazıda kullandığı 1 adet dedektör,2 adet kürek, 4 adet kazma ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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