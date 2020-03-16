Elazığ'da kaçak kazı yapan 8 kişiye suçüstü

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA) ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoçan ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-03-16 11:46:36
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