Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli,çok kuvvetli VE şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman çevreleri'nde yağışların etkili olacağını bildirilen Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin açıklamasında,"Kuvvetli (2150 kg/m2),çok kuvvetli (5175 kg/m2) ve yer yer şiddetli (76100 kg/m2) yağmur ve sağanak yağmur, 1500 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir"denildi.

Bugünden itibaren Perşembe gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışla ilgili ani su baskını ve sel gibi konularda tedbirli olunması istendi.

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