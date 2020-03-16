Otomobilin güvenlik kulübesine girdiği anlar kamerada

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Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kazada, otomobilin güvenlik kulübesine girip sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 CAF 567 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik kulübesine daldı. Kazada otomobil sürücüsü ve 4 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla gelerek kulübeye çarpıp metrelerce sürüklediği görülüyor.

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