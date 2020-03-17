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Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.14'te merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 4.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Deprem hafif hissedildi.

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