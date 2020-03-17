Korona virüsüne karşı tedbirler arttı, doğal ürünlere talep çoğaldı Elazığ’da korona virüsü nedeniyle vatandaşlar kapalı çarşıdan doğal ürünlere yöneldi Yoğun bir dönem geçirdiklerini belirten esnaf, dışarıdan gelen talepleri de kargoya yetiştirmekte güçlük çektiklerini aktardı

Türkiye’de korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin artmasıyla birlikte, Elazığ'da vatandaşlar da tarihi çarşıda yöresel ve doğal ürünleri almak için akın etti. Vatandaşların yoğun olarak orcik, pestil, dut, kayısı, peynir, çökelek aldığı öğrenildi.

Türkiye'de görülen korona virüs vakaları sonrası vatandaşlar virüsten korunmak için doğal ürünlere yöneldi. Kentte bulunan kapalı çarşıya özellikle korona virüsünden dolayı sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Virüse karşı alınan önlemlere rağmen yoğun bir kalabalığın oluştuğu çarşıdaki esnaf da Türkiye’nin dört bir yanından gelen siparişlere yetişmeye çalıştıklarını aktardı.

20 senedir kapalı çarşıda esnaflık yapan Yalçın Sevinç, doğal ürünlere yoğun bir talebin olduğunu belirterek, “Dünyada yayılan korona virüsü, Türkiye’de görülmeye başlandı. Bunun için, vatandaşlar da daha çok kapalı çarşıda olan doğal ürünlere yöneldi. Halkımız önlemlerini alıyor. Kimisi temizlik ve hijyene bakıyor ama yemeğe de dikkat eden var. Onun için de en doğal ürünleri seçiyor ve bunun için de bu çarşıya geliyorlar. En çok gıda olarak peynir, çökelek, orcik, pestil, dut ve kayısıya talep var” dedi.



“Kapalı çarşı, doğallığın kalbidir”

Türkiye’nin dört bir yanından sipariş aldıklarını ve bu talebi yetiştirmede yoğunluk yaşadıklarını dile getiren esnaf Mehmet Sevinç, “Çarşı olarak, burada doğal ürünler bulunuyor. Bunların hepsi köy ürünleri ve doğal. Yöresel ve doğal olarak kaynatılan peynirimiz, çökeleğimiz var. Bunların hepsi de bağışıklık sistemine bire bir yararı olan ürünlerdir. Peynir, pekmez, bal, çökelek, özellikle tere yağına yoğun bir talep var. Kapalı Çarşı, doğallığın kalbidir. Elazığ’ın bütün ilçelerinden gelen inek, koyun ve keçi peynirler doğaldır, bu çarşıda fabrikasyon ürün kolay kolay bulunmaz. Ayrıca il dışından da bu doğal ürünlere büyük bir talep var. Sadece kargoya çalışıyoruz diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Mutfaklarında daha doğal beslenmeye özen gösterdiklerini ve kapalı çarşıya alışverişe geldiklerini ifade eden vatandaşlardan Aynur Öztürk de, “Malum korona virüsü var. Eskiden de buradan ürün alıyorduk ama şimdi daha çok yoğunluk verdik. Burada bayağı bir yoğunluk olduğunu gördüm. Tabi, herkes kapalı çarşıya akın ediyor. Biz de hayırlısıyla bir şeyler alacağız” diye konuştu.

Torunlarıyla alışveriş yapan vatandaşlardan Esma Aygün ise, “Her yerde virüs olduğu için korktuğumuzdan dolayı başka yerlerde alışveriş yapamıyoruz. Ürünler daha doğal ve temiz olduğu için devamlı burada alışveriş yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.