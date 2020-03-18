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Haksız fiyat artışına 10 bin ile 104 bin TL arasında ceza

İHA

Korona virüsünün ortaya çıkmasının ardından cerrahi ve 3M Maske ile birlikte 25 farklı tıbbi malzemeye yönelik denetim yapıldığını belirten Elazığ Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk," Yapılan denetimlerde tutulan tutanaklarda haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından 10 bin TL ile 104 bin TL arasında para cezası uygulanmaktadır"dedi.

Haksız fiyat artışına 10 bin ile 104 bin TL arasında ceza

Korona virüsünün ortaya çıkmasının ardından cerrahi ve 3M Maske ile birlikte 25 farklı tıbbi malzemeye yönelik denetim yapıldığını belirten Elazığ Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk," Yapılan denetimlerde tutulan tutanaklarda haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından 10 bin TL ile 104 bin TL arasında para cezası uygulanmaktadır"dedi.
Tüketici Haftası kapsamında Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ve Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk, açıklamalarda bulundu. Öztürk açıklamasında, korona virüsünün ortaya çıkmasının ardından gündeme gelen haksız fiyat artışı ile ilgili denetim ve ceza miktarları ile ilgili de bilgi verdi.
Tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemelerin geçmişinin Osmanlı dönemine kadar uzandığına değinen Öztürk, bakanlıklarının hem tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, hem de sağlık ve güvenliklerini koruma görevini üstlendiğini aktardı.
Elazığ'da Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca 2019 yılında 3 bin 877 tüketici şikayetinin karara bağlandığını anımsatan Öztürk," Karara bağlanan başvuruların yüzde 63’lik kısmı tüketici lehine, yüzde 37’lik kısmını tüketici aleyhine sonuçlanmıştır.2019 yılı içinde ilimiz genelinde 31 iş yeri 950 ürün denetlenmiştir"diye konuştu.
Bakanlık talimatıyla korona virüs nedeniyle koruyucu maske ve dezenfektanların fiyatlarında haksız fiyat artışı yapılmasının önüne geçilmesi için çalışma yapıldığını aktaran Öztürk," Elazığ Defterdarlığı ve Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de katılımı ile ilimizde bulunan eczaneler, ecza depolar ve medikaller gibi satış noktalarında cerrahi maske, 3M Maske ve diğer tıbbi malzemelere yönelik Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca 05.03.2020 17.03.2020 tarih aralığında 25 firma ve 21 ürün denetlenmiş olup denetimlere devam edilmektedir. Yapılan denetimlerde tutulan tutanaklarda haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından 10 Bin TL ile 104 Bin TL arasında para cezası uygulanmaktadır. Bu cezaları 10 katına kadar artırmak bakanlığımızın yetkisi dahilindedir.Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışları konusunda Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda da gereğini yapacaktır. Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci maddesi fiyatları etkileme, 238'inci maddesi kamuya gerekli ürünlerin yokluğuna neden olma, 240'ıncı maddesi mal veya hizmet satışından kaçınma fiillerini suç olarak tanımlamıştır. Bu fiillerin karşılığı hapis cezasıdır. Vatandaşlarımız, haksız fiyat artışı şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüklerine, Alo 175’i arayarak veya akıllı telefonlarından “Haksız Fiyat Artışı” mobil uygulamasını indirerek yapabilirler"diye bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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