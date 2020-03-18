Ağrı'daki PKK saldırısında yaralanan müdür yardımcısı şehit oldu

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK'lı teröristlerin zırhlı servis aracına düzenlediği saldırıda yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan (55), Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Doğubayazıt ilçesinde 2 Mart günü, PKK'lı teröristler, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına saldırı düzenledi. Saldırıda 2 personel şehit oldu, 16 kişi de yaralandı. Yaralılardan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, dün, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Şehit Ramazan Turan'ın cenazesinin, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-03-18 14:55:55



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