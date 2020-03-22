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(Görüntülü) Elazığ'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

DHA

ELAZIĞ'da, koronavirüse karşı alınan tedbirleri kapsamında, dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.

(Görüntülü) Elazığ'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

ELAZIĞ'da, koronavirüse karşı alınan tedbirleri kapsamında, dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse karşı alınan  önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarını yasakladı. Yayımlanan genelgenin ardından Elazığ'da bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri görevlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Elazığ Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına başladı. Ekipler, başta 24 Ocak'taki 6.8'lik depremden dolayı kurulan konteyner kentler olmak üzere merkez ile ilçe ve köylerde vatandaşların muayenesini, alışverişini ve diğer hizmetlerini evlerinde karşılıyor.DHA-Genel Türkiye-Elazığ
2020-03-22 22:02:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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