Yasadışı avda kullanılan keklikler doğaya bırakıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde avcılardan ele geçirilen 14 canlı keklik doğaya bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından ilçede yapılan yol kontrolünde 3 ayrı araç içerisinde 14 canlı keklik ve yasadışı avda kullanılan malzemeler gele geçirildi. Bunun üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerine bildirildi. Ekipler 3 şahsa yasal işlem yaparak cezai işlem uyguladı. Öteyandan ele geçirilen keklikler jandarma ve DKMP ekipleri tarafından doğal ortamına tekrar bırakıldı.
Ekiplerin kent genelinde yasa dışı avlanmayla ilgili çalışmalarını sürdüğü aktarıldı.
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