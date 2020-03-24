Elazığ'da domuz sürüsü görüntülendi

Elazığ’da iki köy arasında domuz sürüsü görüntülendi.

Merkeze bağlı Kaplılaya ve Zarik köyü arasına 20'yakın domuz indi. Domuzlar tarlalar da yiyecek aradıktan sonra dağlık alana doğru çıkarak gözden kayboldu. Domuz sürüsü köy sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Köy sakinleri, ilk defa bu kadar kalabalık bir domuz sürüsüne rastladıklarını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.