Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı bariyerle kapatıldı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile birçok park, halkın bir araya gelmesini engellemek için bariyerlerle kapatıldı.

Elazığ'da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile bazı park ve oturma alanlarında vatandaşların toplu halde oturmamaları amacıyla önlemler alındı. Daha önce yapılan birçok uyarıya rağmen meydan ve parklarda toplu halde oturulduğu belirleyen ekipler, bu kez bariyerlerle alanları kapattı. Kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere birçok oturma alanına giriş çıkışlar polis bariyerleriyle kapatıldı. Kent sakinleri polis ekiplerinin uygulamasından memnun olduklarını belirtti. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-03-24 16:44:22



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