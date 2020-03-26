Elazığ Kapalı Çarşı'da korona virüs tedbirleri

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Elazığ polisi, açık olan kapalı çarşıda korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında denetleme yaparak, kalabalık ortam oluşmasının önüne geçiyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsü salgını nedeniyle tedbirler üst seviyede tutuluyor. Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir çok noktada çalışma gerçekleştiriyor.Bu kapsamda polisler kentin en işlek noktalarından biri olan kapalı çarşıyı da kontrol altında tutuyor. Kapalı çarşıya gelen vatandaşları tek tek uyaran polis, evlerinde kalmaları yönünde tavsiyede bulunurken, kısıtlı sayıda girişlerin olmasını da kontrol ediyor.

Vatandaşlar uyarıları dikkate alırken, kapalı çarşı esnafı da bu süreci hep birlikte aşmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.

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