Bu köyde tokalaşma ve komşu ziyareti durduruldu Elazığ'da korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy, uyarı tabelası asılmasının ardından hem tokalaşma hem de komşu ziyaretinin durdurulmasıyla sessizliğe büründü

Elazığ’da bir köyde tokalaşma ve komşu ziyareti korona virüs tedbirleri kapsamında durduruldu.

Merkeze bağlı 40 haneden oluşan yaklaşık 300 nüfuslu Alatarla köyünde Muhtar Nusret Özfidan (52), Çin'de ortaya çıkıp dünyayı saran korona virüsü salgını nedeniyle tedbir aldı. Muhtar tarafından köye “Sağlık Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda korona virüs nedeniyle köyümüzde tokalaşma ve komşular arasında ziyaret geçici bir süreliğine

durdurulmuştur” tabelası asıldı. Özfidan, camiden de virüs nedeniyle tokalaşma ve ziyaretlerin yapılmaması için uyarı anonsu yapıyor.

Her gün cami mikrofonundan köylüleri uyardığını aktaran Muhtar Nusret Özfidan, “Cumhurbaşkanımızın koordinesinde ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı korona virüs önlemleri nedeniyle biz de köyümüz olarak destek veriyoruz. Bende köy muhtarı olarak her gün köylülerimi bilgilendiriyorum. Cami mikrofonundan uyarıcı anonslar yapıyorum. Bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyorum. Köyümüz şuan sessizliğe bürünmüş ve sakin. Çünkü köylülerimiz alınan karara saygı duyuyor ve kurallara uyuyorlar. İnşallah biz de bu aldığımız tedbirler nedeniyle örnek oluruz. El birliği ile biz bu virüsü ülke olarak yeneceğiz. Hayvancılıkla uğraşan köylülerimiz, hayvanlarını yemledikten sonra evine tekrar gidiyor. 40 hanelik köyümüzde şuan 12 kişi dışında kimse görünmez. Köyümüzün girişine muhtarlık olarak tabela astık. Ziyaretler şuan için yasak. Kimse kimseye gitmiyor. Tedbir bizden, takdir Allah’tan” dedi.

Köy sakinlerinden 72 yaşındaki Hacı Ağar, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için alınan sokağa çıkma yasağına uyduğunu dile getirdi. Muhtar ve televizyon sayesinde durumu takip ettiklerini anlatan 70 yaşındaki Naciye Ağar ise, devlet ne derse onu yaptıklarını ifade etti. İnsanların sabırlı ve duyarlı olmaları gerektiğini aktaran Mehmet Halıcıoğlu da, "Korona virüsü nedeniyle köyümüzde yaşıyoruz. Çok fazla dışarıda gezmiyoruz. Muhtarımız ve karakolumuz bizimle ilgileniyor. Bizler de bu olaya karşı çok duyarlıyız. Duyarlı olmak zorundayız. Türkiye evde kalıyor, bizler de evde kalacağız. Hiçbir virüs bizden güçlü değildir. Biz bunu el birliği ile yeneceğiz. Cumhurbaşkanımıza ve yetkililere hem destek olacağız hem de kendi sağlığımızı düşünerek bunu yeneceğiz. Sadece biraz sabırlı ve duyarlı olmak lazım. Devletimiz tedbirleri aldı. Dünyada ölümler artıyor. İnşallah en az kayıpla biz bu virüsü atlatacağız” şeklinde konuştu.

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