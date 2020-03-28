Elazığ'da giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da 'Pandemi Kurulu'nca alınan karar gereği kente giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla koronavirüsle mücadele amaçlı tüm illerde kurulan 'Pandemi Kurulu' Elazığ'da, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nca 'Şehirlerarası seyahatlerin valiliklerin iznine bağlandığı' genelgesi kapsamında kentte giriş ve çıkışlar kontrol altına alınma kararı verildi.

Jandarma ekiplerince Malatya-Elazığ yolunda bulunan Hankendi mevkisinde başlattığı kontrollere sağlık görevlileri de yer aldı. Jandarma ekipleri, kontrolleri temassız kimlik okuyucu aracılığıyla yaparken, sağlık görevlilerince ise araçta bulananların ateşleri ölçüldü.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-03-28 18:55:08



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