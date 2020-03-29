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Elazığ’da uyarılar işe yaradı, mesire alanları boş kaldı Kentte güvenlik güçleri hem şehir girişinde tedbirleri arttırdı, hem de sokaklarda anons yaparak vatandaşları uyardı

İHA

Elazığ’da uyarılar işe yaradı, mesire alanları boş kaldı Kentte güvenlik güçleri hem şehir girişinde tedbirleri arttırdı, hem de sokaklarda anons yaparak vatandaşları uyardı

Elazığ’da korona virüse karşı güvenlik güçleri hem şehir girişinde tedbirleri arttırdı, hem de sokaklarda anons yaparak vatandaşları uyardı. Mesire alanlarının 2 gündür boş kaldığı kentte, yaşlıların da ihtiyaçları karşılandı.
Elazığ'da Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığındaki Pandemi Kurulunun toplantısının ardından kentte alınan tedbirler arttırıldı. Tedbirler kapsamında kentte giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri şehrin giriş çıkış noktalarında ateş ölçer ile kontrol yaptı, vatandaşları bilgilendirdi.
Öte yandan alınan diğer tedbirlerle piknik alanlarının kısıtlanmasının ardından şehrin farklı bölgelerinde bulunan mesire alanları da boş kaldı.
Ayrıca, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların talepleri de birçok kurumun yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından da karşılanmaya devam ettiği bildirildi.
Kent merkezi ve ilçelerde polis, belde ile köylerde ise jandarma ekipleri tarafından anonsla dışarı çıkmama uyarısı yapılmaya devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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