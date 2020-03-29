Temizlik işi yöresel müzikle birleşince binlerce beğeni aldı

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Korona virüsü tedbirler kapsamında Elazığ Belediyesinin kent merkezindeki yıkama çalışması yöresel müzikle sosyal medya da paylaşılınca binlerce beğeni yağdı.

Çin de başlayarak tüm dünyada etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle çeşitli önlemler alınıyor. Elazığ'da tüm kurumların yanı sıra belediye temizlik ekipleri de kent merkezinde cadde ve sokakları buharlı, basınçlı temizlik araçlarıyla baştan sona yıkıyor.Bu çalışmaları anlatan video çeken belediye, resmi sosyal medya hesabından yöresel müzikle "her yeri sildik,süpürdük ve tertemiz yıkadık mis gibi oldu" sözleriyle paylaştı. Yöresel müzikle paylaşılan video binlerce beğeni alırken "Evde Kal Elazığ, Evde Hayat Var" ifadeleriyle vatandaşların evde kalması için çağrı yapıldı.

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