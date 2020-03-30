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Elazığ’da Pandemi Kurulu’nun kararları açıklandı

İHA

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu, Korona virüsü tedbirleri kapsamında kent genelinde uygulanan ve uygulamaya konulacak kararları alarak kamuoyuyla paylaştı.

Elazığ’da Pandemi Kurulu’nun kararları açıklandı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu, Korona virüsü tedbirleri kapsamında kent genelinde uygulanan ve uygulamaya konulacak kararları alarak kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Pandemi Kurulu toplanarak kararlar aldı. Vali Çatin Oktay Kaldırım Başkanlığında kurulda yer alan tüm kurumların amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda alınan kararlar paylaşıldı.
Kentte yürütülen çalışmalara ilave olarak tedbirlerin arttırıldığı aktarılan Valilik açıklamasında," Zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmamalarını sağlamak üzere kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri tarafından devamlı suretle kontrol, denetimlerin, uyarıların yapılması ve bütün iletişim kanalları kullanılarak vatandaşların sürekli uyarılmasına, çocukların, ilimizde yer alan alışveriş merkezleri, market, pazar yerleri gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları alanlarda dolaşması ya da bulunmasının geçici süre ile yasaklanmasına karar verildi. Marketlerde metre kare bazında yüzde 10 kapasite kapsamında müşteri alınması ve personel tarafından uyarılarak içeri alınmaması, dışarıda oluşacak sıraların sosyal mesafeye uygun şekilde olması için gerekli işaretlemelerin yapılmasına, market giriş ve çıkışlarında dezenfekten kullanılması ayrıca malzeme taşımada kullanılan taşıma araçlarının sık sık temizlenmesine, Fırın, PTT, banka veya ATM, elektrik, su, gaz, akaryakıt, muayene istasyonu gibi ödeme noktası önlerinde kalabalık oluşturulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına dikkat edilecek. Özel sektördeki işletmelerde de esnek veya uzaktan çalışma gibi çalışan sayılarını optimuma indirecek modellerin uygulanmasının tavsiyesi, varsa personel servislerinde toplu taşım kısıtlama kriterlerine uyulması kararlaştırıldı" denildi.

Konteyner kentlere misafir kısıtlaması getirildi
Kent genelinde Geri Dönüşüm Fabrikası olan işletmelerin görevlileri ve çalışanları haricinde geri çöp, atık metal dönüşüm malzemelerinin toplanmaması, toplayanların olması halinde ise kolluk kuvveti tarafından men edilmesine karar verilen kurul kararının açıklamasının devamında,"İlgili belediyeler tarafından çöp toplama işlemlerinin aksatılmadan hijyen koşullarına riayet edilerek yapılmasına,geçici konteyner konaklama alanlarına zaruri iş ve hizmetler dışında misafir girişlerinin kısıtlanmasına,askere gidecek olan şahıslara ait toplu olarak askere gönderme faaliyetlerinin durdurulmasına,askerlik yükümlülüklerinden terhis edileceklerde terhis edilmelerinden önce 14 gün boyunca gözetim altında tutulmalarına karar verildi.Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri durdurulmuştur. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapmasının valilik kaymakamlık izni ile gerçekleştirilmesine,Otobüs, minibüs, ticari taksi, ticari faaliyet gerçekleştiren D1/2/3/4, A1,2 yetki belgeli araçlar dahil, internet üzerinden uygulamalar ile tüm araçların şehirler arası toplu taşımacılığa dönüşebilecek her türlü taşımanın engellenmesine, 28.03.2020 tarihi itibariyle faaliyetlerinin Seyahat İzin Kurulu belgesine tabii olarak yapılması kararlaştırıldı. Valilik Seyahat izin kurulu tarafından verilen Seyahat İzin Kurulu belgelerinin ve seyahat edeneler hakkında diğer il valiliklerine bilgilendirme yapılmasına,Seyahat eden şahısların gidecekleri illerde 14 gün süre ile gözlem altında tutulacakları konusunda gerekli tebliğin yapılmasına,Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktalarının oluşturulmasına, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra seyahat edebileceklerine, süreç boyunca ilimizde faaliyet gösteren otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerin yasaklanmasına,yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında durmalarına, durdukları otogarda seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabilmelerine, Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerlerin, sürekli hijyen kuralları açısından denetlenmesine ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmelerinin sağlanmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Kolluk ve sağlık görevlileri yol boylarında sürekli uygulamada olacak
İller arasında her türlü şahsi, özel ulaşım vasıtasıyla seyahat eden kişiler için şehir girişlerinde kolluk birimleri ve sağlık görevlilerince 24 saat esasına göre mutlaka sağlık kontrolü yapılacağı aktarılan açıklamada, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına,alınmayan vatandaşların ise 14 gün süreyle evlerinde gözlem altında kalmalarının sağlanacağı kaydedildi.
Kent genelinde kullanılan göl, baraj kenarları gibi alanlarda piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerin hafta içi, hafta sonu geçici süreliğine yasaklanmasına kara verildiği kurul kararında alınan kararların devamında,"Elazığ Belediye Başkanlığınca sağlık çalışanlarına ilişkin ücretsiz taşıma uygulamasına devam edilmesine, kurumlarda çalışan personeller için, kişisel korunma ekipmanı olarak maske gibi ihtiyaçların kendi kurumları tarafından temin edilmesine,İlimiz havalimanından uçuş olmadığından, uçuşa açık en yakın MalatyaDiyarbakırVan KayseriErzurum illeri ya da ekte belirtilen uçuşa açık 14 Havalimanına müracaat edebilecekleri veya uçuş talepleri ile ilgili olarak 199 çağrı numarası üzerinden taleplerini iletebileceklerine,tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, Seyahat İzin Kurullarından seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edilebileceğine,mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal üretimde çalışan vatandaşlarımızın barınma, çalışma alanlarının il ilçe tarım müdürlükleri tarafından sürekli kontrol edilmesi, virüsün bulaşma riski yüksek olduğu değerlendirilen alanlarda sağlık il müdürlükleri ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına, tüm bu hususlarla birlikte çiftçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve hasat edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesine, 2020 yılı içerisinde Elazığ İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından Korona virüs ile ilgili olarak alınan kararların aynen ve kararlılıkla uygulanmasına karar verilmiştir" açıklamasında bulunuldu.
Öteyandan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282.maddesi gereğince 3 bin 150 TL, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereğince 392 TL, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmadan yetkili makamlarca adli işlem yapılacağı da belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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