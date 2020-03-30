Elazığ'da korona virüse karşı tedbirler arttırılarak devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elazığ'da korona virüse karşı tedbirler arttırılarak devam ediyor

İHA

Elazığ'da belediye tarafından, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında otobüslerde tekli oturma, sebze halinde saat düzenlemesi getirildi, yalnız yaşayanların evlerinde ise temizlik çalışması yapıldı.

Elazığ'da korona virüse karşı tedbirler arttırılarak devam ediyor

Elazığ'da belediye tarafından, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında otobüslerde tekli oturma, sebze halinde saat düzenlemesi getirildi, yalnız yaşayanların evlerinde ise temizlik çalışması yapıldı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da korona virüsüne karşı kurumların aldığı tedbirler arttırılarak devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi'de kent genelinde dezenfekte ve temizlik çalışmalarının yanı sıra farklı uygulamalarda yaptı. Son olarak şehir için toplu taşıma da kullanılan otobüslerde yüzde 50'lik doluluk oranına göre planlama yapıldı. Otobüslerde koltukların üstüne ‘Lütfen Bu Koltuğu Daha Sağlıklı Yarınlar İçin Boş Bırakın’ afişleri asıldı. Ayrıca kentte sebze halinden ürün çıkış saatlerine yeni düzenleme getirildi. Yapılan düzenleme doğrultusunda halden ürün çıkış saatleri 04.00 ile 11.00 arasında gerçekleştirileceği aktarıldı.
Öteyandan Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş üstü, kronik hastalar ve engelli vatandaşların evlerinde dezenfekte çalışması da yapıldı. Alınan talepler doğrultusunda ekiplerin evlerde genel temizlik yaptığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Müdürü Polat;"Her türlü tedbiri almış bulunmaktayız"
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Polat;"Her türlü tedbiri almış ...
Elazığ’da Pandemi Kurulu’nun kararları açıklandı
YEREL HABERLER Elazığ’da Pandemi Kurulu’nun kararları açıklandı
Korona virüs tedbirleri kapsamında konteyner kentlere kısıtlama getirildi
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirleri kapsamında konteyner kentlere ...
Aileler evlerinde kendi ekmeğini yapmaya başladı Elazığ’da korona virüsü tedbirleri kapsamında bir çok aile evlerine kapanırken, bazıları günlük ihtiyaçları olan ekmeğini evinde yapmaya başladı
YEREL HABERLER Aileler evlerinde kendi ekmeğini yapmaya ...
Vefa Sosyal Destek Grubu, Elazığ'da 8 bin talebi karşıladı Elazığ Valiliği koordinesinde evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar için kurulan "Vefa Sosyal Destek Grupları" gelen her talebi yerine getirirken, şuana kadar 8 binden fazla ailenin ihtiyacını karşıladı
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu, Elazığ'da 8 bin talebi ...
(Görüntülü) Kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca ve elektrik direğine de çarptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca ve ...
Kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca ve elektrik direğine de çarptı
YEREL HABERLER Kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca ve elektrik ...
Çarpışan otomobillerden biri yan yattı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Çarpışan otomobillerden biri yan yattı: 3 yaralı
Temizlik işi yöresel müzikle birleşince binlerce beğeni aldı
YEREL HABERLER Temizlik işi yöresel müzikle birleşince binlerce ...
Temizlik işi yöresel müzikle birleşince binlerce beğeni aldı
YEREL HABERLER Temizlik işi yöresel müzikle birleşince binlerce ...
Elazığ'da 92 yıllık kapalı çarşı ilk defa kapandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 92 yıllık kapalı çarşı ilk defa kapandı
Elazığ’da uyarılar işe yaradı, mesire alanları boş kaldı Kentte güvenlik güçleri hem şehir girişinde tedbirleri arttırdı, hem de sokaklarda anons yaparak vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Elazığ’da uyarılar işe yaradı, mesire alanları boş ...
Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı
YEREL HABERLER Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine ...
(Görüntülü) Elazığ'da giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ'da giriş ve çıkışlar kontrol ...
Elazığ'da giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı
Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu 5 bin kişiye hizmet etti
YEREL HABERLER Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu 5 bin kişiye ...
Elazığ'da Pandemi Kurulu kararıyla tarihi Harput Mahallesi'ne ziyaret kısıtlaması
YEREL HABERLER Elazığ'da Pandemi Kurulu kararıyla tarihi Harput ...
Elazığ'da korona virüsüne karşı kapsamlı temizlik sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da korona virüsüne karşı kapsamlı temizlik ...
Memur-Sen'den sağlıkçılara 50 bin adet "Yüz Siper" maskesi
YEREL HABERLER Memur-Sen'den sağlıkçılara 50 bin adet "Yüz Siper" ...
(Görüntülü) Elazığlı çift, evlerinde maske dikiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığlı çift, evlerinde maske dikiyor
Elazığ'da " kapalı çarşı" kapatıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da " kapalı çarşı" kapatıldı
Elazığlı çift, evlerinde maske dikiyor
YEREL HABERLER Elazığlı çift, evlerinde maske dikiyor
Evde kalıyorlar, koro eğitimini uzaktan alıyorlar
YEREL HABERLER Evde kalıyorlar, koro eğitimini uzaktan alıyorlar
Özel bireylerden ‘Evinde Kal’ çağrısı Elazığ'da özel bireyler ve işitme engelliler çektikleri video ile "Evinde kal, evde hayat var" çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Özel bireylerden ‘Evinde Kal’ çağrısı Elazığ'da özel ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X